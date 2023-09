Este 08 de setiembre, Alejandra Baigorria se encuentra celebrando su cumpleaños y Said Palao no dudó en sorprenderla con tiernos detalles. El guerrero comenzó emocionándola con un viaje sorpresa a Miami. Asimismo, cuando llegaron a tierras americanas, le entregó una lujosa cartera de una reconocida marca de diseñador. Pero eso no fue todo, pues el chico reality preparó una tarde en un yate para disfrutar del sol.