Alejandra Baigorria sufrió una bochornosa caída al intentar ganar a Onelia Molina y la guerrera no dudó en celebrar su triunfo, pero no imaginó que la combatiente la enfrente. La novia de Said Palao se mostró incómoda por el incidente al chocar fuertemente con la pareja de Mario Irivarren. La "Patrona" se acercó para decirle algo a la modelo y ella solo atinó a reírse. En las siguientes rondas, Onelia venció consecutivamente a la combatiente.