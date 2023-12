Yaco Eskenazi se animó a contar un bochornoso episodio que vivió con Natalie Vértiz durante la celebración por Año Nuevo 2023. El conductor reveló que tuvo que esconderse y dormir en la parte de atrás de su auto para que su esposa no lo encuentre pues quería que cuide a su último hijo tras celebrar una espectacular fiesta de fin de año en su casa. "Corrí, salí y me tuvo que esconder en mi carro porque me quería enchufar al bebito", confesó.