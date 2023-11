Leslie Shaw durante su visita al Reventonazo no solo disparó contra sus detractores y todo lo que se viene diciendo en redes sociales, sino que también aprovechó las pantallas para dar una exclusiva a la Chola Chabuca. La rubia dio un adelanto de ‘Tal Para Cual 2’: “Conocí tu pasado, ahora sé lo mal que se siente, me arrepiento de nunca haber escuchado a la gente (…) Ahora me vuelvo la mala”.