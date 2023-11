Leslie Shaw se confesó en el Reventonazo de la Chola y tras ser consultada sobre los ataques y darles luz a otros artistas peruanos. “No me importa, no me importa, si les va bien, qué bueno, si les va mal tampoco me importa, yo voy a decir lo que pienso y lo que siento”, mencionó la rubia cantante dando a entender que no se va detener en sus respuestas mientras la sigan criticando.