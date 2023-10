Yolanda Medina lloró al recordar a su padre fallecido: "No pensé que se iba a ir"

Yolanda Medina no pudo contener las lágrimas al hablar sobre la importancia de amar a los padres mientras enviaba un mensaje a los televidentes. Asimismo, se conmovió cuando recordó a su padre fallecido. "Quiero decirle a muchas personas que valoren a sus padres y madres cuando los tengan vivos, no cuando se nos vayan, porque cuando se nos van quisiéramos abrazarlos y decirles tanto que los queremos. Cuando los tenemos acá, a veces, ni siquiera los visitamos, no les damos el valor agregado que es al ser que nos dio la vida. Amo mucho a mis padres, perdí a mi papito hace años y nunca pensé que se me iba a ir. Ahora me queda mi madre y la quiero mucho", dijo muy conmovida.