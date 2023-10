Yolanda Medina: "El enemigo de una mujer es otra mujer, y eso debe frenar"

Sí he perdonado una infidelidad, pero también me las he cobrado, les he dado su vuelto para que sepan cómo se siente. Me encanta porque ellos se enferman, se lapidan porque les afecta el ego. Actualmente no perdonaría una infidelidad, simplemente me reiría. Yo desde que cumplí 40 años no he vuelto a tocar celular y redes sociales ajenas, nada, es pérdida de tiempo, eso es desgastarme. Yo estoy para alimentarme positivamente. Si me quieres, bien, sino, la puerta manda a la calle. Yo creo que, como en mi caso, cuando tienes un hogar de veintitantos años está de más y hay que ser tontos para caer en una infidelidad.