Angie Arizaga aseguró que no siente celos con Jota Benz. Todo sucedió cuando Adolfo Aguilar le preguntó a la exchica reality si es celosa con su pareja. La modelo se mostró muy segura al resaltar que el integrante de Esto es Guerra no le da motivos para molestarse. "No. Antiguamente (lo era), pero hoy en día tengo un novio que no me causa... Me da seguridad", dijo con una sonrisa en el rostro.