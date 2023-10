Ale Fuller se conmovió al presentar a su madrina: "Es un modelo a seguir"

Ale Fuller estuvo en 'Cuál es el verdadero' para hacer que los participantes adivinen quién es su madrina. La actriz se mostró muy conmovida al hablar de lo que significa en su vida. "Mi madrina es una persona muy especial que me ha acompañado desde siempre, que la adoro desde lo más profundo que hay en mí, que me ha aportado muchísimo a lo largo de mi vida, que es un modelo a seguir, una mujer a quien admiro y adoro. Quiero que me acompañe el resto de mi vida, eres única y valoro mucho que esté el día de hoy", dijo muy emocionada.