Yahaira Plasencia evitó responder sobre Sergio George y la trolean tras concierto

Yahaira Plasencia evitó pronunciarse sobre la polémica sobre Sergio George y Farik Grippa pese a que ella apoyó en un primer momento al cantante. "No quiero referirme a ningún tema que no tenga que ver con este festival y nada feliz y tranquila. Enfocada en esto", expresó antes de su presentación la "Fiesta de San Juan" en Iquitos. La cantante no esperó protagonizar un bochornoso incidente cuando una detractora le gritó que devuelva los aretes de Nicole Akari. "Todo súper bien (con Nicole)", aclaró Yahaira.