Rosa Fuentes descartó una posible reconciliación con su esposo Paolo Hurtado con un singular mensaje tras ser comparada con el caso de Pedro Gallese. En un primer momento, la empresaria negó regresar con el futbolista, pero luego sostuvo que "por el momento no". "No, no hay forma. Por el momento, no. No hay ningún tipo de comparación ni nada. No, no lo creo, sinceramente, no lo creo. Yo así como estoy, estoy bien", expresó la empresaria.