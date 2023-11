Christian Domínguez no dudó en confesarse detrás de cámaras por el tenso momento que vivió Pamela Franco en su recuente visitar a América Hoy en donde tuvo un intercambio de palabras con Janet Barboza, Brunella Horna y Ethel Pozo, esto luego del enlace que tuvo su pareja con Isabel Acevedo. “Si yo me sintiera entre la espada y la pared, ten por seguro que o renuncio o me separo”, mencionó el líder de la Gran Orquesta Internacional.