Paula Arias luce orgullosa anillo de Eduardo Rabanal ¿confirmó boda?

Paula Arias sigue mostrándose como una mujer comprometida luciendo el segundo anillo de compromiso que le dio Eduardo Rabanal ¿será que la salsera confirmó boda con el futbolista para el 2024? “No, no sé, yo no hablo de fechas ni nada (…) En realidad en mi caso es difícil porque obviamente soy pública y yo siempre me he mostrado tal cual, yo no tengo nada que ocultar, entonces si en algún momento ven o no ven, salgo o no salgo es mi problema ¿no? Seguimos con salud que es lo más importante”, mencionó la líder de Son Tentación dando más pistas de una posible reconciliación con Rabanal.