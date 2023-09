¿Paula Arias superó a Eduardo Rabanal? Así reaccionó al ser consultada por el futbolista

Paula Arias después del último retoquito al que se sometió, al parecer decidió dejar atrás muchas cosas entre las que estaría su romance con Eduardo Rabanal, con quien a pesar de no oficializarlo se hizo evidente por las historias que ambos publicaban en sus redes sociales durante sus viajes. Sin embargo, reciente las cámaras de América Hoy la abordaron después de su cita con la cirujana y habló del buen proceso que está teniendo, pero al ser consultada por el futbolista prefirió no dar ni una sola palabra e incluso se incomodó y decidió cerrarle la puerta en la cara al reportero. A esto se sumaría el hecho de una de sus recientes publicaciones en Instagram donde mencionó lo siguiente: “Que las cosas fluyan, porque en esta vida esperas lo que no pasa y pasa lo que no esperas. INNEGOCIABLE: solo lo que me dé calma”.