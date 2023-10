La producción de 'América Hoy' se comunicó con Doña Peta para preguntarle por los rumores de un supuesto compromiso entre Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte, quien encendió las especulaciones al lucir un lujoso anillo en sus redes sociales. "¿Comprometidos? No sé... Ellos ya están comprometidos con su hijo. No sabía, no me han dicho nada", dijo la madre del futbolista.