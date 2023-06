Nicole Akari aceptó las disculpas públicas de Yahaira Plasencia, pero evitó reunirse a tomar un café con la cantante y más bien le recomendó algunas vitaminas para la memoria. La asesora de imagen sostuvo que aún no reunió con la salsera, pero le pidió que vuelva a revisar sus cosas, precios y todo lo que se hizo en producción. "Lo que pasa es que anda muy enamorada y por eso no se acuerda", agregó Nicole al alusión a que Yahaira no recuerda que le debe unos aretes de diamantes.