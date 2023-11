Patricio Quiñones sobre la madre de Milett Figueroa: "No me tiene buena energía"

Patricio Quiñones habló sobre la madre de Milett Figueroa y lo que opinaría de él. Y es que, la Martha Valcárcel ha afirmado en varias oportunidades que su hija no ha tenido ninguna relación seria, dando a entender que el coreógrafo nunca fue importante en su vida. “Está claro que la mamá de Milett no me tiene una buena energía, creo que hacerme el loco está de más. Me están hablando de una relación que terminó hace muchos años. Después de Milett tuve dos relaciones más. Yo tuve aquí (en Miami) la relación más importante que he tenido en mi vida, por la gira se terminó, pero es la relación que me marcó mucho y fue muy complicado salir de todo ese tema", acotó.