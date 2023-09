Michelle Soifer volvió a minimizar las declaraciones de Reimond Manco por dejar entrever que ella lo engañó en el pasado. La cantante urbana multiplicó por cero al exfutbolista y mencionó que sabe hablar de ella genera más vistas en su podcast. "Yo no me acuerdo mucho de la etapa con Reimond. Verdaderamente no me acuerdo, estaba muy chibola, nunca he tenido la necesidad de sembrar a nadie. No tengo nada que decirle, no es nadie para mí", expresó la popular "Michi".