Milena Zárate hace fuerte confesión sobre Greissy Ortega: "Es recontra atrevida"

Milena Zárate no se guardó nada y dejó a más de uno sorprendido al asegurar que Greissy Ortega es una persona agresiva. Incluso, dio a entender que su hermana habría golpeado a su esposo Ítalo Villaseca. "Yo te voy a decir una cosa, a mí no me consta que haya habido golpes por parte de él. Lo que sí yo he visto han sido golpes por parte de ella. Greissy es recontra atrevida, es de las personas que cuando pelean, ella siempre pone por encima a los niños, y me voy. Y agarra lo que tenga en la mano y lo tira. Es ese tipo de pela que ellos tienen, pero yo a él nunca lo he visto levantarle la mano, lo que sí he visto es que le grita y le que le saca su pasado, eso sí hay entre ellos", dijo en América Hoy.