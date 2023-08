Mónica Sánchez y Tatiana Astengo, las recordadas Charito y Reina Pachas de "Al fondo hay sitio", tuvieron un inesperado reencuentro en la inauguración del Festival de Cine de Lima. Las reconocidas actrices peruana no dudaron en posar para los medios de comunicación e inclusive Tatiana aseguró que no se veían hace mucho tiempo. "Reencuentro, sí pues hace tiempo que no la veía", expresó entre risas en el backstage del evento.