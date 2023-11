Francesca corrió para consolar a Macarena al saber de su sufrimiento

Francesca (Ivonne Frayssinet) no dudó en buscar a Macarena (Maria Grazia Gamarra) para ofrecerle todo su apoyo tras saber la dura humillación que sufrió a manos de Antonia (Attilia Boschetti), quien le reveló que no era su madre biológica y que fue fruto de la relación clandestina. La popular 'Madame' subió a la habitación de la rubia y rápidamente se dieron un fraternal abrazo. "No tuvo piedad. Me lo dijo sin filtro. Nunca me quiso", expresó la artista envuelta en llanto y a lo que la empresaria no pudo contener las lágrimas.