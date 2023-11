Macarena quedó destruida por dolorosa confesión de Antonia: "No soy tu madre"

"Lo único que has hecho siempre es aprovechar cualquier oportunidad para hacerme sentir como una porquería. Incluso ahora delante de Mike, quien también lo siente y no puede entender como me tratas tan mal. ¿Te das cuenta las cosas que me dices? ¿Por qué me odias tanto?. No te he pedido gran cosa, solamente lo que cualquier hija necesita, amor, cariño, que me trates la mitad de lo bien que tratas a mi hermano", agregó en medio de lágrimas.