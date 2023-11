"Eres fruto de una traición": Antonia expresó su odio contra Macarena

Macarena (Maria Grazia Gamarra) decidió encarar a su madre por sus constantes rechazos y burlas. En medio de su disputa, Antonia (Attilia Boschetti) no aguantó más y le confesó que ella no es su madre biológica. Esta revelación dejó destruida a la rubia, quien al comienzo no le creyó. "Estás diciendo disparates. Como no voy a ser tu hija", exclamó molesta por la supuesta mentira.