Cristóbal estalló de celos al pensar que July se enamoró de Fabián Cortes.

Cristóbal (Franco Pennano) tendrá sentimientos por July (Guadalupe Farfán) al pensar que ella está enamorada del doctor Fabián Cortes (Sasha Kapsunov) después de verla cantando muy feliz en la cocina. El hermano de Alessia se preocupará ya que cree que el médico intenta jugar con su amiga y Macarena. Cris le pedirá ayuda a Peter para que advierta al doctor que no juegue con July. "Doctor Cortes es el jefe de la posta de July y parece que ella está muy ilusionada con él. No me parece ideal que llegue a la casa", dijo. ¿Será que se puso celoso?