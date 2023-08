Javier presentó a Kimberly como su nueva enamorada y July "explotó"

"Estoy perdidamente enamorado. Justo le pedí que viniera y ya no tarda en llegar. Ella es hermosa, noble, es una dama que no tiene comparación. La conocí en un lugar insospechado y en el momento menos esperado", expresó Japi a los Gonzáles al contarles sobre las cualidades de su nueva pareja. Pero Tito y Pepe no imaginaron que se trataba de la ex de Jimmy.