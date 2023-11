Alessia reprochó a Charo por aceptar la relación de Jimmy con Dolores

Alessia (Karime Scander) no pudo contenerse y le confesó a Charo (Mónica Sánchez) todo lo que sentía tras verla felicitar a Jimmy (Jorge Guerra) por su nueva relación con Dolores (Devora Merino). "Estoy decepcionada de usted. Me vio llorar, me consoló, me dijo que él estaba igual que yo y trató de convencerme de que tarde o temprano íbamos a regresar. Y aunque yo le dije que no, en el fondo le creí, pero ya veo que lo dijo de la boca para afuera. Yo ya sé que está bien contenta con la nueva enamorada de Jimmy (...) Pensé que usted y July eran personas sinceras que me apoyaban, pero me equivoqué", dijo molesta.