Alessia desató su furia y rompió en llanto desgarrador por relación de Jimmy y Dolores.

Entre lágrimas, Alessia destrozó cada parte de su dormitorio, pero entró en un momento de lucidez para darse cuenta que no estaba haciendo lo correcto. Ella rompió en llanto por su ex y se juró que no volvería a pasar. "Necesito distraerme. Creo que voy a salir a correr", se dijo al limpiarse el llanto.