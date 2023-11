Alessia botó a July de su casa por ayudar a Dolores con Jimmy

Alessia (Karime Scander) no quiere saber nada de los Gonzáles y eso incluye a July (Guadalupe Farfán). La joven chef se mostró muy molesta con la enfermera y le recriminó por ayudar a Dolores (Devora Merino) a conquistar a Jimmy (Jorge Guerra). "Preocupándome por Kimberly cuando la verdadera amenaza eras tú y la otra (...) Chau July. No quiero seguir hablando contigo, vete", expresó la hija de Diego Montalbán, para luego botarla de la peor manera de su casa. La sobrina de Charo intentó conversarla de lo contrario, pero no fue escuchada.