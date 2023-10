Alessia (Karime Scander) y Jimmy (Jorge Guerra) no dejaron de pensar el uno por el otro tras la supuesta muerte de Diego y ambos decidieron buscarse para pedirse perdón. La chef quedó conmovida al recodar que Jaimito nunca la dejó sola en los momentos más difíciles pese a que ya no son pareja. Por su lado, Jimmy dijo que la buscará para ver cómo sigue su ex, pero ambos no concretaron sus deseos y no se vieron las caras pese a que aman.