Néstor pidió a Leonardo que perdone a Ada: "Ella está sufriendo y te ama"

Recordemos que el mecánico y la cumbiambera fueron ampayados por la ‘Piruja TV’ saliendo de un cuarto de hotel. "¿Te has dado cuenta de que hay gente que le quiere hacer daño?", dijo Néstor y a lo que Leonardo explicó que no puede creer en la historia que le dijo Morales. "La hipnotizaron, que la metieron a un cuarto con Pepe Lucho y que prendieron los aspersores y por eso se mojó el pelo. Por Dios, no seas abusivo", acotó.