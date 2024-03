Ada impactó a Leonardo con su sexy traje de cantante

Ada le contó a Olga (Liliana Alegría) que encontró la carta donde una mujer le pedía que cuide de ella como si fuera su madre biológica. "No debiste leerla", exclamó la comerciante. "Pero la leí. ¿Qué significa? ¿Tú eres mi mamá? No me malentiendas, tú siempre vas a ser mi mamá. Has estado conmigo en mis mejores y peores momentos, pero dime la verdad", dijo entre lágrimas la cantante.