Ada enfrentó a Olga por la verdad: "¿Tú eres mi mamá?"

En ese momento, Olguita se paró del sillón y le dejó en claro que ella es su mamá. "Por lo que más quieras, yo soy tu madre. No puedo decirte (quién escribió la carta). Por favor, ya no me preguntes más. Esa carta es una mentira, yo soy tu madre y nada más tiene que importar. Mírame, tienes que confiar en mí y no vuelvas a preguntarme más de esto. Júralo", señaló y a lo que Ada no tuvo más opción que aceptar.