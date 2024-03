Leonardo tomó drástica decisión para olvidarse de Ada para siempre

Leonardo (Pablo Heredia) no quiere saber nada de Ada (Maricarmen Marín) por su supuesta traición con Pepe Lucho (César Ritter) y tomó una drástica decisión para olvidarse de ella para siempre. "Me hace mal verte, quiero que me entiendas y que me respetes. Te deseo lo mejor, pero yo necesito no verte. Por eso tomé una decisión y voy a viajar. No importa a dónde me voy", exclamó el publicista, dejando a la cantante en shock.