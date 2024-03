Macarena cacheteó a Pepe Lucho frente a la prensa

El joven habría decidido irse lejos, pero Pilar (Leslie Stewart) no dudó en apoyarlo emocionalmente sin imaginar todo lo que tenía su hijo dentro. “Ahórrate el discurso, ya sé que me dijiste que iba a pasar, y pasó, mala suerte (…) ¿Cómo voy a estar, mamá? Me destrozó el corazón, mamá”, mencionó Leo con lágrimas en los ojos.