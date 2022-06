Catherine Siachoque ingresó a estudiar a Harvard: "Sueña grande, los sueños se cumplen"

"Harvard. Sueña grande... los sueños se cumplen. Estudiar en Harvard era algo que no estaba dentro de mis posibilidades, pero ahora es un hecho. Estar sentada en la Escuela de Negocios de Harvard, aprendiendo de mis profesores todos unas eminencias y de mis brillantes compañeros es un regalo de Dios y de la vida", publicó Catherine Siachoque en su cuenta de Instagram.

La artista, a quien aún recuerdan por su papel de "Doña Hilda" en la exitosa producción Sin senos no hay paraíso, dejó un mensaje alentador y de agradecimiento para sus fans, quienes siempre están pendientes de ella pese a su alejamiento de las redes sociales.

"No paren de creer en ustedes, no importa lo que la gente opine, no importa en qué momento de la vida se encuentren, trabajen duro por lo que quieren, luchen por sus sueños y el momento llegará. Quería compartir este que es uno de los momentos mas felices e importantes de mi vida", escribió la esposa del también actor Miguel Varoni.