Ángel descubrió que Ignacio es el padre biológico de Nina

Si bien, él se negó a acompañarla, ella le recordó que existen modales. "Señora, a mí me sobra el respeto, es por eso que no quiero compartir esta mesa con usted. Yo me siento, comparto mi tiempo y mi lugar con la gente que respeta a mi familia y con los que yo quiero de la misma manera. Lamentablemente, ese no es su caso", respondió Ángel, visiblemente incómodo.