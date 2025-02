Ángel traicionó a Ignacio al apoyar a Leandro para ser alcalde

Ignacio (Sebastian Monteghirfo) no imaginó que Ángel (Iván Chávez) se volvería aliado de Leandro (Raúl Zuazo) para ayudarlo en su campaña para convertirse en alcalde. Como se sabe, el político está postulando para ser el líder de la ciudad y de un momento a otro su ex mejor amigo también se inscribió. Lo que no imaginó es que el esposo de Mirta lo ayudaría para conseguir votos.