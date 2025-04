Leandro y Sheyla se convertirán en los padres de Lucía

Leandro aprovechó las cámaras de televisión que habían asistido a un campeonato de fútbol para presentar a Sheyla como su pareja oficial. El alcalde no dudó en oficializar su relación públicamente con la cantante, dándole un apasionado beso en vivo. "La Sirena tropical glow no está aquí solamente como la persona que me acompaña, ella está junto a mí como mi novia oficial", dijo el político.