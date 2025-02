Ignacio reveló a Nina por qué no estuvo en su vida como su padre

En ese instante, Ignacio le mostró una foto con Mirta (Fiorella Díaz) cuando eran jóvenes y le contó cómo fue que se separaron. "Un día recibí una carta de Mirta que me decía que tenía que olvidarla. Muy extraño. Nadie deja de amar tanto de un día para otro, así que fui a buscarla, pero ella no me quiso ver. Ahí me fui a Europa y yo me dediqué a mi carrera", contó.