Ignacio y Ángel tendrán un conmovedor reencuentro (AVANCE)

Mirta llegó desesperada a la casa de Ignacio para pedirle ayuda para encontrar a Ángel, quien dejó una nota en modo despedida tras saber quién es el padre biológico de Nina. "Ignacio, por favor, tú eres el único que puede tener contactos que nos puede ayudar a encontrarlo. Si le pasa algo, yo me muero. Ignacio, lo tienes que ayudar, porque Ángel es tu hermano. Paloma no es tu madre. Paloma te crio, sí, pero no es tu madre biológica, tú eres adoptado", dijo la madre de la repostera