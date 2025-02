"Ángel es tu hermano": Mirta reveló a Ignacio toda la verdad

En ese instante, Ignacio le reclamó por sus palabras y le preguntó si todo se trataba de una venganza. Sin embargo, Mirta le pidió que la disculpe y que no desea que la malinterprete. "Creo que no debí decírtelo así de golpe, pero lo de Ángel es verdad (yo quisiera creerte, pero suena sub realista) Lo sé, yo me sentí igual cuando lo supe, pero no es ninguna locura, hay pruebas", sentenció ella.