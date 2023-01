¿Yahaira Plasencia retomó su relación con Jair Mendoza? Esto fue lo que dijo sobre el cantante

Yahaira Plasencia regresó por todo lo alto a la nueva temporada de Esto Es Guerra 2023 , pero en esta ocasión no como competidora, sino como gran artista y no dudó en regalar a los televidentes un increíble show musical.

“Mira eso es un poco complicado. Esto es un negocio, uno está en constante evaluación (…) Estamos trabajando un disco nuevo, que suena buenísimo, quizá su mejor grabación y estamos en medio de terminar y aparecen estas cosas así. Lo que se construye con las manos, se derrumba con los pies (…) Lo que no me gusta a mí es crear noticia por crear noticia, entonces me hace aludir a mí que estoy buscando yo noticia, mira yo vendo música, yo no vendo chismes ni vendo escándalos. Yo no soy ese, mi credibilidad se va por el piso, entonces yo no puedo estar envuelto en eso”, explicó el productor musical.