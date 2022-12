Yahaira Plasencia sobre romance con Jair Mendoza: "Sergio se molestó porque no le había contado"

Yahaira Plasencia habló sobre su relación amorosa con el cantante Jair Mendoza . Expresó que no se trata de una situación de publicidad, sino que hay amor de verdad. Asimismo explicó qué sucedió con Sergio George .

"Sergio es una persona súperdirecta, súperclara, se molestó porque efectivamente no le había contado, de hecho no lo sabía absolutamente nadie. Yo ya tenía saliendo con Jair (Mendoza) un par de meses y, como mi vida privada, yo sentí que no debía contárselo a nadie."