Valeria Piazza sobre la boda de Tilsa Lozano: “Cada uno hace su matrimonio como quiere”

“Hemos ido a un lugar paradisiaco, de verdad no conocía estas islas en África, nos ha costado mucho llegar, son cuatro vuelos para llegar y cuatro vuelos para regresar, así que estoy un poco mareada ahorita, estoy como que he perdido el sentido del tiempo (…) Me he demorado bastante en regresar, pero estoy ilusionada, emocionada para regresar acá a Espectáculos, algunos me escribían en redes sociales y eso me emociona, ver tanto cariño, tanto amor”, comentó.