Brunella Horna y su inesperada reacción con Edson Dávila por mencionar a sus ex

Por ello Janet Barboza salió en defensa de ‘Bubu’ y le dio contundente mensaje al popular ‘Giselo’: “Está a punto de casarse, y no puede ser que a cada rato, Brunella está a punto de llorar y tiene razón, lo mismo te pido que hagas conmigo ‘cacatúa’, no estés mencionando a personas que no tienen nada que ver con el programa, a Brunella no le gusta y hay que entenderlo”.