Shirley Arica tras su expulsión del reality de Telemundo: "Ella me agredió".

"Una imagen habla más que mil palabras, yo sé que antes no he tenido un buen comportamiento. Todos cometemos errores, ahora me considero una mujer madura, concientizada. Con respecto a las imágenes no hubo agresión como tal, un intercambio de palabras, ella fue la que me agredió. Lo más justo es que retiraran a las dos. El tiempo es el que pone todo en su lugar", expresó la modelo.