Shirley Arica aclara rumores de una reconciliación con Rodney Pío

Shirley Arica estuvo en 'Mande quien mande' y aclaró los rumores de una posible reconciliación con Rodney Pío, su expareja y padre de su hija. Pese a ser captados juntos en varias oportunidades, la modelo descartó que vuelva a surgir el amor con su exesposo. "No, no he vuelto. No hay reconciliación desde hace dos años y medio porque cada uno viajó al extranjero a hacer su vida. Es complicado, pero definitivamente es una persona que voy a querer y respetar mucho porque es el padre de mi hija. Hoy por hoy tenemos una buena comunicación. Yo dejo todo en manos de Dios, estamos con trabajos diferentes y con tiempos muy complicados", señaló.