Sergio Galliani denunció estafa en redes: "Publicidad engañosa"

“Hola, amigos, yo por acá de nuevo. Miren, tengan cuidado porque estos lentes supuestos lentes inteligentes, TR 90, que están saliendo en muchas, este, publicidades pagadas por Tiktok, y un montón de gente las vende por acá. Escuchen, esto no solamente yo voy a hacer una denuncia, porque esto no solamente es publicidad engañosa, sino también es, te entregan lo que no has pedido ¿Ya?”, precisó.