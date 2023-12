Youna hizo fuerte reclamo a Samahara Lobatón por su hija en Navidad

Una vez más, Youna utilizó las historias de su cuenta oficial de Instagram para reclamarle a Samahara Lobatón por su pequeña. El barbero compartió un saludo navideño, sin dejar de arremeter contra la influencer, pues aseguró que no pudo hablar con su hija en noche buena. “Feliz Navidad para todos, en especial para mi hijita hermosa que, Dios mediante, pronto estaremos pasando navidades juntos. (...) Si me preguntan por Xianna, no me dejan verla, ni en Navidad", escribió con un emoji de decepción.