Rosángela Espinoza la pasó de maravilla en Dubái por Año Nuevo

Rosángela Espinoza no dudó en enfrentarse a Patricio Parodi y Mister "G" durante el juego de preguntas de Esto es guerra cuando le recordaron su paso por la universidad. La combatiente no permitió que se hagan comentarios malintencionados sobre su profesión y los encaró frente a las cámaras del programa.

"Esa pregunta no se la enseñaron en la universidad", expresó la voz en off oficial de EEG. Esto no fue del agrado de Rosángela, quien inmediatamente sacó cara por su carrera universitaria. "¿Qué tiene que ver la universidad aquí? Eso no tiene nada que ver. Al menos estudié, otros no estudiaron", cuestionó generando el asombro de sus compañeros.